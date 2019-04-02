Hakkari'de Kaçak Sigara, İçki, Çay ve Ayakkabı Ele Geçirildi

HAKKARİ merkez ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol uygulamalarında gümrük kaçağı sigara, çay, alkollü içecek ve ayakkabı ele geçirildi.

HAKKARİ merkez ve ilçelerinde, polisin yaptığı yol uygulamalarında gümrük kaçağı sigara, çay, alkollü içecek ve ayakkabı ele geçirildi.



Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerinde 25-31 Mart tarihlerinde yol uygulamaları yaptı. Yapılan uygulamalarda, 566 paket gümrük kaçağı sigara, 130 kilogram dökme çay, 32 çift ayakkabı ile 34 şişe değişik markalarda alkollü içecek ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.



- Hakkari

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