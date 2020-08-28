Hakkari'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir ikamette 5 bin 700 paket sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.
Bu kapsamda dün Şemdinli'de gerçekleştirilen operasyonda bir ikamette 5 bin 700 paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:49 - Kaynak: AA
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