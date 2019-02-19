Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları
1 saat önce
HAKKARİ'de polis, kent genelinde yaptığı uygulamalarda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara, pirinç, akaryakıt, alkollü içecek ve kol saati ele geçirdi.
HAKKARİ'de polis, kent genelinde yaptığı uygulamalarda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara, pirinç, akaryakıt, alkollü içecek ve kol saati ele geçirdi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 11 ile 18 Şubat tarihleri arasında uygulama yaptı. Kent genelinde yapılan uygulamada 2 bin 190 paket kaçak sigara, 2 bin 390 kilogram kaçak pirinç, 750 litre kaçak motorin, 486 kilogram kaçak çay ve 48 adet kaçak kol saati ele geçirildi. Kaçak ürünler ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: DHA
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