Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları
1 saat önce
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 şüphelinin bıraktığı çantalarda 115 kaçak cep telefonu bulundu.
Hakkari
'nin Derecik
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 şüphelinin bıraktığı çantalarda 115 kaçak cep telefonu bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı
görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Derecik İlçesi Anadağ
köyü Yeşilova
mezrasında 22 Şubat'ta keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak
topraklarından Türkiye
topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilen 2 kişi sırtlarındaki çantaları atarak geldikleri istikamete doğru kaçmışlardır. Sırt çantalarında yapılan aramada 115 cep telefonu, 74 USB şarj kablosu, 65 cep telefonu kulaklığı ve 46 cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince kent genelinde 18-25 Şubat'ta yapılan uygulamalarda da gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 540 paket sigara, 115 çift ayakkabı, 26 cep telefonu ve 6 cep telefonu aksesuarı ele geçirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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