Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu
28 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 ile 24 Aralık
2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu, 8 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 152 litre akaryakıt, 3 bin 930 paket sigara, 5 şişe alkollü içki ve 119 kol saati ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:32 Kaynak: İHA
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