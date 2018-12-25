Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

28 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 ile 24 Aralık 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu, 8 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 152 litre akaryakıt, 3 bin 930 paket sigara, 5 şişe alkollü içki ve 119 kol saati ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:32 Kaynak: İHA

Polis, Hakkari, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım

Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:00:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]