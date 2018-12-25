Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

HAKKARİ'de polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefon aksesuarları ve alkollü içecek ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
HAKKARİ'de polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefon aksesuarları ve alkollü içecek ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 18-24 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan yol uygulamalarında, 3 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 152 litre akaryakıt, 8 cep telefonu aksesuarı, 5 şişe alkollü içecek ve 119 kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:12 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı

Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:08:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]