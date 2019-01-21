Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu
2 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 80 kol saati, 705 paket sigara, 70 kilogram çay ve 404 litre motorin ele geçirildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 80 kol saati, 705 paket sigara, 70 kilogram çay ve 404 litre motorin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14 ile 21 Ocak 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 80 kol saati, 705 paket sigara, 70 kilogram çay ve 404 litre motorin ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:35 Kaynak: İHA
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