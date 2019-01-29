Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
HAKKARİ'de polis, bir hafta süren uygulamada çok sayıda kaçak sigara, nargile tütünü, alkol ve ilaç ele geçirdi.
HAKKARİ'de polis, bir hafta süren uygulamada çok sayıda kaçak sigara, nargile tütünü, alkol ve ilaç ele geçirdi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kaçakçılara yönelik kent genelinde 21- 27 Ocak tarihleri arasında uygulama yaptı. Uygulamada bin 394 paket sigara, 90 adet puro, 3 kilogram nargile tütünü, 101 şişe alkol, 249 adet sırt çantası, 7 bin 950 adet çakmak, 154 adet def (müzik aleti), 271 adet kol saati ve 5 adet ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:44 Kaynak: DHA
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