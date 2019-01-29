Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

HAKKARİ'de polis, bir hafta süren uygulamada çok sayıda kaçak sigara, nargile tütünü, alkol ve ilaç ele geçirdi.

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
HAKKARİ'de polis, bir hafta süren uygulamada çok sayıda kaçak sigara, nargile tütünü, alkol ve ilaç ele geçirdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik kent genelinde 21- 27 Ocak tarihleri arasında uygulama yaptı. Uygulamada bin 394 paket sigara, 90 adet puro, 3 kilogram nargile tütünü, 101 şişe alkol, 249 adet sırt çantası, 7 bin 950 adet çakmak, 154 adet def (müzik aleti), 271 adet kol saati ve 5 adet ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler ile ilgili soruşturma sürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

Polis, Hakkari, Güncel
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