Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu

42 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve USB şarj kablosu ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve USB şarj kablosu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Derecik ilçesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında, Irak'tan Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilen 2 şahıs, sırtlarındaki çantaları atarak geldikleri istikamete doğru kaçmışlardır. Sırt çantalarında yapılan aramada; 115 adet cep telefonu, 74 adet USB şarj kablosu, 65 adet cep telefonu kulaklığı ve 46 adet cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Hudut Tugay Komutanlığı, Derecik, Hakkari, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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