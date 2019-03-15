Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Hakkari Valiliğinden, "Red Mercury' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirilmiştir.
Hakkari
Valiliğinden, "Red Mercury' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirilmiştir." açıklamasında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yüksekova
ilçesinde yurt dışından temin edilen tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulacağı, el değiştirileceği ve satılacağı bilgisi edinilmesi üzerine icra edilen operasyon neticesinde 'Red Mercury' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirilmiştir.
Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:15 Kaynak: AA
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