Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Hakkari'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Hakkari'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 18-24 Aralık'ta il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 cep telefonu, 8 cep telefonu aksesuarı, 2 bin 152 litre akaryakıt, 3 bin 930 paket sigara, 5 şişe alkollü içki ve 119 kol saati ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı

Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı Son Dakika! Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:10:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]