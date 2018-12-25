Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele
1 saat önce
Hakkari'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Hakkari
'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda 18-24 Aralık
'ta il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 cep telefonu, 8 cep telefonu aksesuarı, 2 bin 152 litre akaryakıt, 3 bin 930 paket sigara, 5 şişe alkollü içki ve 119 kol saati ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: AA
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