Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele
1 saat önce
Hakkari'de gümrük kaçağı 980 paket sigara ve 637 litre akaryakıt ele geçirildi.
Hakkari
'de gümrük kaçağı 980 paket sigara ve 637 litre akaryakıt ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
İl genelinde 8-14 Ocak tarihlerinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 980 paket sigara ve 637 litre akaryakıt ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:01 Kaynak: AA
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