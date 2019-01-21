Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

37 dakika önce

Hakkari'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı çay, sigara, motorin ve kol saati ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Hakkari'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı çay, sigara, motorin ve kol saati ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

İl genelinde 14-21 Ocak'ta yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 80 kol saati, 705 paket sigara, 70 kilogram çay ve 404 litre motorin ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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