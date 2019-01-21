Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele
37 dakika önce
Hakkari'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı çay, sigara, motorin ve kol saati ele geçirildi.
Hakkari
'de çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı çay, sigara, motorin ve kol saati ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
İl genelinde 14-21 Ocak'ta yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 80 kol saati, 705 paket sigara, 70 kilogram çay ve 404 litre motorin ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:11 Kaynak: AA
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