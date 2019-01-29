Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari genelinde gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hakkari genelinde gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.



İl genelinde 21-27 Ocak'ta gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 394 paket sigara, 90 puro, 3 kilogram nargile tütünü, 101 şişe alkol (92,25 litre), 249 sırt çantası, 7 bin 950 çakmak, 154 def (müzik aleti), 271 kol saati ve 5 ilaç ele geçirildi.

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