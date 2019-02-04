Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele
34 dakika önce
Hakkari'de gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.
Hakkari
'de gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
İl genelinde 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 690 paket sigara ve 192 kilogram çay ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25 Kaynak: AA
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