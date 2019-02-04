Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

34 dakika önce

Hakkari'de gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Hakkari'de gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 690 paket sigara ve 192 kilogram çay ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25 Kaynak: AA

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