Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari'de, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok miktarda ilaç, motorin ve madeni yağ ele geçirildi.

Hakkari'de, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok miktarda ilaç, motorin ve madeni yağ ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda ekiplerce 25 Şubat-4 Mart tarihlerinde kent genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 161 bin 130 adet hap, 13 bin 219 kutu ilaç, 550 litre motorin ve 950 litre madeni yağ ele geçirildi.



Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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