Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari'de güvenlik güçlerince çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de güvenlik güçlerince çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda 18-25 Mart'ta il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 81 parfüm, 102 saç losyonu ve 12 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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