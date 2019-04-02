Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Hakkari'de gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Hakkari'de gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde 25-31 Mart'ta yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:46 Kaynak: AA

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