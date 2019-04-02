Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele
1 saat önce
Hakkari'de gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Hakkari
'de gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
İl genelinde 25-31 Mart'ta yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:46 Kaynak: AA
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