Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
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Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

Çukurca ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 482 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]
Çukurca ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 482 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Çukurca ilçesine bağlı Köprülü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 482 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38 Kaynak: AA
Çukurca, Güncel
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