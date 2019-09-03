Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
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Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Hakkari'de 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Hakkari'de 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinin Yeniköprü mevkisinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 bin 10 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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