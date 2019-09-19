Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
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Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 8 bin 70 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 8 bin 70 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Şapatan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 8 bin 70 paket sigara bulundu.

Jandarma, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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