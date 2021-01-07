Kadın ambulans şoförü hastaların imdadına yetişiyor - Son Dakika

Hakkari'de görev yapan paramedik ambulans şoförü 24 yaşındaki Zeynep Sarı, kent merkezi ve köylerde hastaların imdadına yetişiyor.

Mesleğe 2 yıl önce memleketi Sivas'ta başlayan ve 3 ay önce Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanlığı İl Ambulans Servisi'ne atanan Zeynep Sarı, kentin ilk paramedik ambulans şoförü oldu.

Gelen anonsla harekete geçen Sarı ve beraberindeki sağlık personeli, en kısa sürede ihbarın yapıldığı bölgeye giderek hastalara müdahale edilmesini sağlıyor.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğini sevdiğini söyledi.

İlk görev yeri olan memleketinden Hakkari'ye tayin istediğini belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Her meslekte olduğu gibi birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. İlin coğrafi yapısı engebeli ancak ekip olarak dayanışma içinde çalışıp devletimizin sunduğu imkanlar doğrultusunda zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İnsanlar ilk kez trafikte kadın ambulans şoförü gördüklerinde şaşırıyor ama sonrasında alkışlayanlar oluyor. Bu durum beni ve ekip arkadaşlarımı mutlu ediyor."