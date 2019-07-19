Son Dakika Haberleri: Hakkari'de kadın futbolculardan TSO'ya ziyaret
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Hakkari'de kadın futbolculardan TSO'ya ziyaret

2 saat önce

Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncuları, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.

Hakkari'de kadın futbolculardan TSO'ya ziyaret, System.String[]
Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncuları, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taş, sporcularla bir süre sohbet etti.
Kadın futbolcuların kenti başarıyla temsil ettiğini belirten Taş, sporculara başarılar diledi.
Sporcular da Başkan Taş'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
Hakkari, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:58 Kaynak: AA
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