Hakkari'de kadın futbolculardan TSO'ya ziyaret
2 saat önce
Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı yönetici ve oyuncuları, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:58 Kaynak: AA
Gücü Kadın Futbol
Takımı yönetici ve oyuncuları, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taş, sporcularla bir süre sohbet etti.
Kadın futbolcuların kenti başarıyla temsil ettiğini belirten Taş, sporculara başarılar diledi.
Sporcular da Başkan Taş'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
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