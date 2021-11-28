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Son dakika gündem: Kadın futbolcuların başarısı kız çocuklarının ilham kaynağı oldu - Son Dakika

Son dakika gündem: Kadın futbolcuların başarısı kız çocuklarının ilham kaynağı oldu

28.11.2021 11:04

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de 4 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın başarısı, kentteki kız çocuklarının bu branşa yönelmesini sağladı.

Hakkari'de 4 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın başarısı, kentteki kız çocuklarının bu branşa yönelmesini sağladı.

2008 yılında kurulmasının ardından amatör, 3. ve 2. liglerde sürdürdüğü başarılı futbol serüveni sonrası dört yıl önce TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın bu performansı, kentteki kız çocuklarına ilham kaynağı oldu.

Takımın başarılarından etkilenerek futbolcu olmak için kulübe başvuran yaşları 12-14 arasında değişen 30'u aşkın kız çocuğu, altyapıya kazandırıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde antrenörlük de yapan bazı kadın futbolcular, okullarında derslerinin yanı sıra futbolla ilgilenen bu çocuklara temel futbol eğitimi veriyor.

Merzan Futbol Sahası'nda profesyonel futbolcularla aynı yerde antrenman yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, gelecekte iyi birer sporcu olup kentin takımı için ter dökmeyi hedefliyor.

Timur: "Aileler de bize destek veriyor"

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda spora ilginin iyi olduğunu aktardı.

Takım bünyesinde küçük yaş gruplarının olduğunu dile getiren Timur, şunları kaydetti:

"Mevcut futbolcularımızdan BESYO mezunu kızlarımız altyapımızın başında. Onlarla yakından ilgileniyoruz. Küçük kızlarımız da gelecek için bize umut veriyor. Kadın futbol takımımızın başarısı üzerine kız çocuklarının ilgisi çok çok arttı. Aileler de bize destek veriyor. Bu konuda mutluyuz. Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Gönüllülük esasına dayalı olarak bir gencin yüreğine dokunmuşuzdur ki o çocuklar da ablalarını örnek alarak sahada yer alıyor. Biz takımın altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Futbolcu adaylarının hedefi profesyonel olmak

Altyapı sporcularından Neslihan Ölmez (14), mahallede sürekli erkeklerin futbol oynadığını, kendilerinin oynama isteğinin ise tepkiyle karşılandığını belirtti.

Kızlar oynarken, 'Yapmayın, siz kızsınız. Bizim adabımıza uymaz.' şeklinde ön yargılarla karşılaştıklarını kaydeden Ölmez, "İlkokul ve ortaokulda bu sporu hobi olarak yaptım. Sonra ilerlemeye başladım. Kadın futbolcularımızın başarısı bizi oldukça etkiledi. Hocamıza danışıp izin alarak buraya geldim. Gayet de mutluyum. İlerde tıp okumayı hedefliyorum ama futbola da devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Bir diğer altyapı sporcusu Zehra Özdemir (13) ise küçük yaşlardan beri futbola ilgisinin olduğunu ve bu sporu çok sevdiğini anlatarak, "Arkadaşlarımızla futbol oynamak için buraya geliyoruz. Hakkarigücü takımında oynamak için çalışıyoruz. 4 ve 5. sınıfta hocalarımızla hem futbol hem de voleybol oynuyorduk. İyi bir futbolcu olmak istiyorum. Burada futbol adına birçok şey öğreniyoruz. Pes etmeyeceğiz. Hocalarımızdan gayet memnunuz. Bize çok iyi eğitim veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan: "Başarımız küçük kızların önünü açtı"

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcularından Nursel Özkan, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde aynı zamanda antrenörlük yaptıklarını ve 30'a yakın kız çocuğuna futbol eğitimi verdiklerini vurguladı.

"Bize karşı da 'Kız çocuğu şort mu giyer, çarşıda mı gezer, sahaya mı gider, futbol mu oynar?' şeklinde ön yargılar vardı." diyen Özkan, "Biz TFF Kadınlar 1. Ligi'ne çıkarak bu ön yargıyı kırdık. Ne mutlu ki şimdi aileler bize destek veriyor. Bu başarımız küçük kızların da önünü açtı. Çocuklar artık farklı branşlarda ilerlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Hakkari, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kadın futbolcuların başarısı kız çocuklarının ilham kaynağı oldu - Son Dakika


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