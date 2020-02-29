Hakkari'de kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirditir" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hakkari'de kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirditir' - Son Dakika

Hakkari'de kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirditir"

10 dakika önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari'de yaşayan kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirdi.

Hakkari'de kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirditir

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari'de yaşayan kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirdi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Hakkari'de yaşayan kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve daha sağlam bir toplum temeli oluşturulması adına izlenebilecek yollar üzerinde duruldu. Kurum personeli ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Hakkari polisine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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