Hakkari'de kadın ve engellilerin istihdam edileceği atölyeler kuruldu - Son Dakika

Hakkari'de dezavantajlı gruplar ile kadınların istihdama daha fazla katılımını sağlamak ve üretkenliklerini artırmak amacıyla hazırlanan projelerin uygulanmasına başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) uygulanacak "Engelleri Üreterek Aşıyorum" ve "Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Etegrasyonu" projeleri kapsamında İş Geliştirme Merkezi'nde atölyeler oluşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kurulan atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve yetkililerden bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik olarak her alanda olduğu gibi istihdamı artırmak için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin destekleriyle birçok proje hazırladıklarına vurgu yapan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bu projelerden biri 'Engelleri Üreterek Aşıyorum' projesi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaları yerinde gördük. Kentteki engellilerimizi istihdama katmamız gerekiyor. Onlara hem iş bulmuş hem de meslek edindirmiş oluyoruz. Yapacakları ürünlerle Hakkari'nin doğasına, kültürüne, turizmine ve tarihinin tanıtıma büyük katkı yapacaklar. Bu proje il merkezi ve Yüksekova ilçesinde devam edecek. Burada yaklaşık 100 engelli vatandaşımız meslek edinip iş sahibi olacak."

Diğer projenin de "Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Etegrasyonu" projesi olduğunu dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"İki projeye de üniversitemiz, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm il müdürlüklerimiz, İŞKUR, KOSGEB ve diğer kurumlarımız destek veriyor. Onların katkılarıyla hem Hakkari'nin kilimini yaşatacağız hem de kadınlara, engellilere iş imkanı sunacağız. Hakkari kilimi dünyaca ünlü bir kilim. Biz Hakkari kilimini eski değerine, önemine kavuşturacağız. Bu projeyi de il merkezi, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde uygulayacağız ve 150 kadın ve engelliyi istihdam edeceğiz."

Kadınlar atölyede hazırladıkları bazı ürünleri Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a hediye etti.