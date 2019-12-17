Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı - Son Dakika

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı

6 saat önce

Hakkari'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin...

Hakkari'de

Hakkari'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıda kadına şiddette yönelik tüm kurumların 2019 verileri ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Son dönemde yaşanan olayların analizlerinin yapıldığı toplantıda, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, şiddet önleme merkezinde polis irtibat görevlisinin görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, kurum amirleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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