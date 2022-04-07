Hakkari'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

07.04.2022 20:27
Hakkari'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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