Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

29.06.2022 12:17

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kent genelinde şiddetle mücadelede planlanan çalışmaların ele alındığı toplantıda, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerindeki faaliyetler de masaya yatırıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

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Afyonkarahisar'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Afyonkarahisar'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Polatlı Belediyesi'nden 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi' Polatlı Belediyesi'nden 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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