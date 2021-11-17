Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı başladı - Son Dakika

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda başlayan çalıştay, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kadınların var olan haklarını kullanmaları, kadın erkek eşitliğinin hayatın her alanında sağlanmasının önündeki en önemli engelin şiddet olduğunu söyledi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin toplumun birliğini, refahını ve huzurunu olumsuz etkileyen bir insan hakkı ihlali olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil, ekonomik ve psikolojik yönleriyle de ele almalıyız. Hukuki düzenlemelerden kültürel normların yorumlanmasına kadar her alanda yapılması gerekenler var. Her şeyden önce, kadına yönelik şiddetin eşler arası ya da aile arasındaki 'mahrem alan' kavramıyla meşrulaştırılmasının önüne geçmeliyiz. Kadına yönelik ve aile içi şiddetin hiçbir sebep ile meşrulaştırılamayacağı bilinci, şiddetle mücadele de toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile mümkün olacaktır. Sıfatları ne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar. Kimsenin bir başkasının bedensel ve ruhsal bütünlüğünü zedeleyici eylemler gerçekleştirmeye hakkı yoktur."

Üç gün sürecek çalıştayın sonunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Hakkari İl Eylem Planı taslağı hazırlanacak.