Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı Toplantısı" - Son Dakika

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik uygulanan ve alınacak tedbirler ele alındı.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, kadına karşı şiddetle mücadeledeki uygulamaların değerlendirilmesi ve nelerin yapılabileceği konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğine vurgu yapan Akbıyık, şiddetin her türlüsüne karşı çıkacaklarının altını çizdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilgili kurum müdürleri ve görevliler katıldı.