Hakkari'de kadına yönelik suçlarda görev almak üzere kadın polis ekibi oluşturuldu - Son Dakika

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet suçları ile mücadelede görev almak üzere kadın polis ekibi oluşturuldu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde başlatılan kadına yönelik şiddetle mücadele seferberliği kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatlarıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne biri komiser olmak üzere yeteri kadar kadın polis memuru atamasının yapıldığı ve bu suçlarla mücadelede görev almak üzere kadın polis ekibinin oluşturulduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne kadar "Aile İçi ve Kadına Şiddet" suçları ile ilgili işlemlerin Polis Merkezi Amirliği görevlilerince yerine getirildiği aktarılan açıklamada, "bundan böyle şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili iş ve işlemler kurulan kadın ekibi tarafından, olayların şüphelisi olduğu iddia edilen erkeklerle ilgili iş ve işlemler ise aynı büroda görev alan erkek personel tarafından takip edilecektir. Meydana gelen olayların risk durumu değerlendirilerek, alınacak olan önleyici ve koruyucu tedbirlerin takibi bu birim görevlileri tarafından yerine getirilecektir. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Kadına Karşı Şiddet konularıyla ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, diğer paydaş kurumlarla eş güdüm halinde çalışmalara devam edilecektir.