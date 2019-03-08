Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kadınlar Günü Etkinliği

Hakkari'de Kadınlar Günü Etkinliği

18 dakika önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.

Hakkari'de Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekipleri, Bulvar Caddesi üzerinden geçen kadınların gününü kutlayarak karanfil verdi.

Yoldan geçen kadınlar da, polis memurlarının bu anlamlı günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Hakkari, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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