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Hakkari'de Kadir gecesi programı düzenledi

26 dakika önce

Hakkari'de Kadir gecesi programı düzenledi Hakkari polisi kandil simidi dağıttıHAKKARİ - Hakkari İl Müftülüğü tarafından Kadir gecesi münasebetiyle H. Sait Camisi'nde program düzenlendi.

Hakkari'de Kadir gecesi programı düzenledi
Hakkari polisi kandil simidi dağıttı
HAKKARİ - Hakkari İl Müftülüğü tarafından Kadir gecesi münasebetiyle H. Sait Camisi'nde program düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılımının gerçekleştiği program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Müftülük görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından müftü Faruk Gürbüz vaaz verdi. Gürbüz, vaazında "Kadir gecesini diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesi. Bu gece, sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak biliniyor. Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli. O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Peygamber Efendimize (sas) salatü selamlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Tefekkürde bulunulmalı, 'Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?' gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli" dedi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği gece, dua ve salavatlar ile sone erdi.
Hakkari polisi kandil simidi dağıttı
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar ve beraberindeki polis ekipleri cami kapısında vatandaşlara kandili simidi dağıtarak Kadir gecelerini kutladı.
Hakkari'de Kadir gecesi programı düzenledi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
Faruk Gürbüz, Müftü, Müftülük, Hakkari, Yerel
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