Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı

04.01.2021 14:59

- Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

- Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı.

Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı
Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı
Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı
Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı - Son Dakika


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