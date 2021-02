Hakkari'de kalp merkezi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika

- Hakkari'de kalp merkezi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık:

"Sağlıkta standartları üzerindeyiz"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, yeni alınan ambulanslar, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve kalp merkezinin açılışını yaparak, Hakkari'nin sağlıkta standartların üzerinde olduğunu söyledi.

Hakkari'ye Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 6 ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve ilk kalp merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Başhekim Dr. Sefer Durucan, Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Sema Gölbaşı, Destek Hizmetleri Başkanı Necdet Demir, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Burhan Yılmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mustafa Yoldaş, hastanenin birim sorumluları ve çalışanları katıldı. Yeni alınan 6 ambulansın açılışını yapan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin sağlıkta standartların üzerinde olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Hakkari sağlıkta hizmetlerin en büyüğünü alıyor. Sağlık standartları açısından çok iyi durumdayız. Her konuda sağlık hizmetleri; Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın destekleriyle en iyi ve başarılı şekilde yürütülüyor. Bugün de birçok hizmeti açmak için ambulansların teslimi ile başlayacağız. 6 adet yeni ambulansımız geldi. Bunların 5 tanesi 4x4'tür ve ambulans sayımız 54'e çıktı. Hakkari'de kış şartlarından dolayı hiçbir vatandaşımız sağlık konusunda mağdur olmuyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da başarılı şekilde hizmetler yürütülüyor. Ben buradan Sağlık Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra yenidoğan yoğun bakım ünitesini hizmete açtılar. Burada konuşan Vali Akbıyık, "Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde toplamda 21 yatak var. Gerçekten Hakkari için büyük bir hizmet. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakkari'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de kalp merkezi açıldı

Hakkari'de ilk defa hizmete giren kalp merkezi hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara bilgi verdi. Kara, "Anjiyografi ünitesine dün itibarı ile 21 vakayı aldık. Bilindiği üzere hayatı tehdit eden hastalıkların başında kalp damar gelmektedir. Kalp damar hastalıklarına da yerinde müdahale ve erken müdahale büyük önem taşımaktadır. İlimizde 26 Ocak'ta bakanlığımız tarafından kalp merkezimiz tescillenmiş ve hizmete başlamış olduk. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve desteklerini bizden esirgemeyen valimize teşekkür ediyoruz. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Sağlıkta standartların üzerindeyiz"

Vali Akbıyık ise, Hakkari'nin sağlıkta önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığının onaylaması üzerine şu ana kadar 21 hastamıza anjiyo yapıldı. Buradan Van iline sevk ediliyordu. Van'a gidişte 2-3 saat yol sürüyordu. Maalesef zaman zaman da üzücü sonuçlarla karşılaşıyorduk. Hastalara çok acil müdahale etmemiz gerekiyor, o yüzden kalp merkezi, anjiyografi ünitesi ve bunun dışında korona yoğun bakım önemli bir hizmettir. 2019 yılında Sağlık Bakanımızı ziyaret ettik. Sağlık Bakanımızın talimatı ile bu aşamaya geldik. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hastanemize koordinatörlük yaptı. Emeği geçen Sağlık Bakanımız, milletvekilimiz, başkanımız ve herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıkta Hakkari iyi gidiyor. Çok iyi durumdayız. Korona ile mücadeleyi yeneceğiz inşallah. Biz tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske, mesafe, temizlik ve aşılama çalışmaları devam ediyor. Derecik hastanemiz bitti ve geçici kabul etme aşamasında. Yüksekova ilçesinde bir hastanemiz yüzde 75-80 oranında devam ediyor. Birçok yerde sağlık merkezlerimiz var. Sağlık evlerimiz var. Hakkari 100 yataklı ek hizmet binası, kadın doğum ve çocuk hastanesi, Yüksekova Kadın Doğum Çocuk Hastanesi 100 yataklı, inşallah bunlarda önümüzdeki yıl yapılacak. Yoğun bakım sayımızı da 45'lerden 90'lara getirdik. Hakkari sağlıkta son yıllarda standardını çok yükseltti. Biz emeği geçen herkese ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.