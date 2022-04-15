Hakkari'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EVG 489 plakalı kamyonet, Köprücük köyü yakınlarında yol kenarındaki benzin istasyonuna girmeye çalışan Fevzi Taşkın'ın (37) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Taşkın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan motosikletteki Muzaffer Celil, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşkın'ın cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: AA
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