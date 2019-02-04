Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kan Bağışı

Hakkari'de Kan Bağışı

1 saat önce

Türk Kızılayı Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.

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Türk Kızılayı Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.

Vatandaşlar, ilçenin Bulvar Caddesi'nde kurulan tırda kan bağışında bulundu.

Kızılay kan bağışı aracı doktoru Lütfullah Aslan, kan bağışının 3 gün süreceğini söyledi.

Hakkarililerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın da çağrısı ardında azalmış kan stokunun ardında bölgede kan topluyoruz. İnşallah stoklarımızı tamamlayacağız. Ayrıca kök hücre bağışı içinde buradayız. Son zamanlarda medyada oluşan duyarlılıktan dolayı çok memnunuz. Vatandaşların desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:15 Kaynak: AA

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