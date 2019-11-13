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Hakkari'de kan bağışı kampanyası

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Kızılay tarafından Hakkari'de 3 gün sürecek olan kan ve kök hücre bağışı kampanyası start aldı.

Hakkari'de kan bağışı kampanyası, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Kızılay tarafından Hakkari'de 3 gün sürecek olan kan ve kök hücre bağışı kampanyası start aldı.


Vatandaşlar, kampanya kapsamında Bulvar Caddesi üzerindeki mobil kan bağışı aracına gelerek kan bağışında bulundu. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağış aracının 13-14 ve 15 Kasım tarihleri arasında Hakkari Belediyesi karşısında bulunacağını ve vatandaşların 3 gün boyunca bağışta bulunabileceğini söyledi. 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyen Bozkurt, bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarının devam edeceğini, vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini ifade etti. - HAKKARİ

Kızılay, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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