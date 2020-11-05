Hakkari'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Hakkari'de kan bağışı kampanyası
05.11.2020 12:15
Hakkari'de Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alınmaya başlandı.
Hakkari'de Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alınmaya başlandı.
Türk Kızılay kan bağış aracı Bulvar Caddesi üzerinde kan bağışı almaya başladı. Kan bağışı yapmaya gelen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafeye uyarak kan vermeye başladı. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağışının 3 gün devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları bağış yapmaya çağırdı. Başkan Bozkurt, "Daha önce de kan bağışı almıştık ve halkımız yoğun ilgi göstermişti. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Mobil kan bağışı aracımız belediye karşısında yerini almıştır" dedi. - HAKKARİ
Son Dakika Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık