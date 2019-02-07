Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kan ve Kök Hücre Bağışına Yoğun İlgi

Hakkari'de Kan ve Kök Hücre Bağışına Yoğun İlgi

1 saat önce

Türk Kızılayının Hakkari'de başlattığı kan bağışı ve kök hücre kampanyası büyük ilgi gördü.

Hakkari'de Kan ve Kök Hücre Bağışına Yoğun İlgi, System.String[]
Türk Kızılayının Hakkari'de başlattığı kan bağışı ve kök hücre kampanyası büyük ilgi gördü.

Hakkarili vatandaşlar, Bulvar Caddesi'nde kurulan tırda kan bağışında bulunmak için büyük kuyruklar oluşturdular. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, 3 gün devam eden kan ve kök hücre bağışına büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Bozkurt, "Kızılay ekiplerimiz 3 gün süre zarfında 213 kan bağışı ve 171 kök hücre bağışı aldı. Bu duyarlılıktan dolayı Hakkarili vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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