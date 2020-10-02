Hakkari'de kanadı kırılan baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Hakkari'de kanadı kırılan baykuş tedavi altına alındı

Hakkari'de vatandaşlarca yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Hakkari'de vatandaşlarca yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Kamışlı köyünde baykuşu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Bunun üzerine köye giden ekipler, yaralı baykuşu Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yapılan kontrollerde kanadının kırıldığı belirlenen baykuş, ameliyat için Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderilmek üzere Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Baykuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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