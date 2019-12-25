Hakkari'de kanadından yaralanan kaya kartalı koruma altına alındı - Son Dakika

Hakkari'de yaralı halde bulunan ve koruma altına alınan kaya kartalı tedavi ediliyor.

Çukurca kara yolunda vatandaşlar, bitkin halde buldukları kaya kartalını Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Görevliler tarafından Hakkari Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kartalın, yapılan kontrollerde sol kanadından yaralandığı tespit edildi.

Kartalın tedavisine başladıklarını belirten Veteriner Faysal Cindioğlu, tedavinin olumlu sonuçlanması durumunda kuşu doğal yaşam alanına bıracaklarını, aksi durumda ise Van'a sevk edeceklerini söyledi.