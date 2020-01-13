Hakkari'de 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başladı - Son Dakika

Hakkari'de 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başladı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başlatıldı.

Hakkari'de 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca "KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU" başlatıldığını açıkladı.

Operasyona Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ile birlikte PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel (55 operasyonel tim) görev alıyor. Operasyon kapsamında; BTÖ mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde 1 adet Kaleşnikov P.Tf., 17 adet patlamaya hazır EYP düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlık, terörle mücadele her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkının yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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