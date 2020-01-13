Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, kalan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişler engellenerek takviye edilmelerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı değerlendirilen 4 sığınakta 1 adet Kaleşnikov tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken, diğerleri imha edildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin, her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilenceye kadar halkın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Hakkari'de Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı

Jandarma, Kavaklı, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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