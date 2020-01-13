Hakkari'de 'Kapan-3' Operasyonu - Son Dakika
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Hakkari'de 'Kapan-3' Operasyonu

6 saat önce

Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de 'Kapan-3' Operasyonu, System.String[]

Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kapan-3 Operasyonu'nun yürütüldüğü belirtildi. 825 personelin katıldığı operasyon kapsamında tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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