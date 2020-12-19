Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak

19.12.2020 11:07
Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak, System.String[]

Hakkari'de geçen yıl 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan ve kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni sezonda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hakkari'de geçen yıl 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan ve kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni sezonda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin en güzel tesislerinden biri haline geldi.

Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan ve yaklaşık 15 milyon lira harcanarak 4'lü telesiyej ile daha uzun yeni pist alanlarına kavuşan merkezin yeni sezonda da kentin ekonomik ve sosyal hayatına ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Her yıl ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanan merkezin kapasitesi, yapılan yatırım ve yeni çalışmalar sayesinde ulusal ve uluslararası müsabakalar gerçekleştirilecek seviyeye çıkarıldı.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği merkezde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince pistin çevresine güvenlik ağları çekildi, tesisin gerekli bakımları yapılarak hazır hale getirildi.

Yerli ve yabancı turistler ile sporcuların konaklama ihtiyacının giderilmesi için "Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında tesiste inşa edilen 50 odalı, 120 yataklı otelin gelecek sene hizmete açılması hedefleniyor.

"Hakkari festivaller şehri olma yolunda ilerliyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki kayak merkezinin bölge açısından büyük önemi olduğunu söyledi.

Kentteki karın Türkiye'deki en kaliteli ve en uzun süre yerde kalan kar olduğuna vurgu yapan Akbıyık, "Burada 1500 metre olan pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Yine burada konaklama sorununu çözmek için 120 yataklı, 50 odalı otelimizi, konaklama merkezimizi yapıyoruz." dedi.

Kentin dağları ve yağan karla meşhur olduğunu dile getiren Akbıyık, şöyle konuştu:

"Cilo ve Sat Dağları, Zap Suyu ile kayak merkezimiz kış turizmi anlamında ciddi değerlendirilmesi gereken yerler. Hakkari festivaller şehri olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda kış turizminin geliştirilmesi amacıyla kar festivali yaptık, geleneksel hale geldi. Kayak merkezimizde 19 Mayıs'ta dahi kayak yapabiliyoruz. Buranın alt yapısını hazırlamak gerekiyordu. Telesiyejimiz bitti, pistleri uzattık, inşallah otel de önümüzdeki yıl bitecek ve birçok ulusal ve uluslararası müsabakaları burada yapacağız."

Rafting Dünya Şampiyonasını gelecek sezon Hakkari'de yapmayı hedeflediklerini belirten Akbıyık, "Kentimizin doğal güzelliklerini değerlendireceğiz. Bölgede bu kadar kar alan bu şekilde başka kayak merkezi yok. Burası, İran, Irak, Van, Şırnak ve bölgenin tamamından turist ve sporcu çekecek bir yer." ifadesini kullandı.

Kayak Merkezi, Hakkari, Kayak, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler         
11:04
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı Aşka gelen Hakan Altun önce Gonca Vuslateri ile romantik pozunu paylaştı sonra herkesi takipten çıkardı         
09:42
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 11:51:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de kapasitesi artırılan kayak merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei