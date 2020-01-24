Hakkari'de kar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de kar - Son Dakika

Hakkari'de kar

6 saat önce

Vatandaştan detaylar -Kent merkezinden kara kış detayı -Genel detaylar Hakkari'de aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

-Vatandaştan detaylar

-Kent merkezinden kara kış detayı

-Genel detaylar

Hakkari'de aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari'de kar

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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