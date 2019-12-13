Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı - Son Dakika

Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı

6 saat önce

Hakkari'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı, System.String[]

Hakkari'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 8 köy ve 13 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar

- Çarşı merkezinde çalışma başlatan belediye ekipleri

- Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı
Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak

Son Dakika Haberleri
16:35 Onazi: "Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı" - Son Dakika
16:30 "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" - Son Dakika
16:30 Muş'ta 'kış tedbirleri' uygulaması - Son Dakika
16:30 Örnek cami olmak için çabalıyorlar - Son Dakika
16:30 Tatbikatı gerçek sandılar - Son Dakika
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:36:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]