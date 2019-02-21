Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kar Festivali Düzenlenecek

Hakkari'de Kar Festivali Düzenlenecek

55 dakika önce

Hakkari Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi işbirliği ile "3.Hakkari Kar Festivali" düzenlenecek.

Hakkari'de Kar Festivali Düzenlenecek, System.String[]
Hakkari Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi işbirliği ile "3.Hakkari Kar Festivali" düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 03 Mart Pazar günü kayak merkezinde "3.Hakkari Kar Festivali" gerçekleştirilecek.


Festivalle ilin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtımı ve imajına olumlu katkı sağlanması, bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel, turistik alanlarda yatırımların çekilmesi, sosyal dayanışma ve kaynaşmanın pekişmesi ile kış turizminin canlandırılması amaçlanıyor.

Festivalde, meşaleli kayak, snowboard, kar raftingi, dart sporu ile halk oyunları gösterisi, güreş müsabakaları, kayaklı koşu yarışması, dengbej dinletisi ve konser gibi etkinlikler düzenlenecek.

Festivale katılmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi önünde kalkacak araçlarla kayak merkezine ücretsiz ulaştırılacak, davetlilere öğle yemeği de ikram edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:05 Kaynak: AA

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